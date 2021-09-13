В Черкасской области в больницу попали четыре человека из-за отравления грибами
В Черкасской области медики экстренки доставили в лечебные учреждения четырех человек с подозрением на отравление грибами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".
В Черкассах госпитализировали 28-летнего и 54-летнего мужчин в Третью черкасскую городскую больницу. В Смелянскую городскую больницу специалисты скорой доставили 38-летнюю женщину и 40-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве случаев причиной отравлений является незнание и невнимательность тех, кто собирает и употребляет неизвестные и подозрительные грибы, а также неправильная кулинарная их обработка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области семь человек отравились грибами.