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13 сентября 2021, 12:06 500

В Черкасской области в больницу попали четыре человека из-за отравления грибами

13 сентября 2021, 12:06 500
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Фото: из открытых источников
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В Черкасской области медики экстренки доставили в лечебные учреждения четырех человек с подозрением на отравление грибами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

В Черкассах госпитализировали 28-летнего и 54-летнего мужчин в Третью черкасскую городскую больницу. В Смелянскую городскую больницу специалисты скорой доставили 38-летнюю женщину и 40-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве случаев причиной отравлений является незнание и невнимательность тех, кто собирает и употребляет неизвестные и подозрительные грибы, а также неправильная кулинарная их обработка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области семь человек отравились грибами.

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