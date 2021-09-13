Отравление в школе Хмельницкого: названа причина

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Причиной массового отравления школьников начальных классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 стал золотистый стафилококк, который попал в пищу во время приготовления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу государственного учреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", - говорится в сообщении.

Во время приготовления еды произошло микробное заражение продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах - золотистый стафилококк; с 60 смывов в 27 образцах – золотистый стафилококк.

Напомним, что отравление в школьной столовой Хмельницкого произошло 8 сентября. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.