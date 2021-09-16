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16 сентября 2021, 10:04 57

По всей Украине проведут "внезапные проверки" из-за отравления школьников в Хмельницком

16 сентября 2021, 10:04 57
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок по всей стране для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка с помощью противоэпидемических бригад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Внезапные проверки-визиты для внезапного обследования работающих на предмет носительства золотистого стафилококка будут возобновлены", - сообщил он.

Такое решение было принято по результатам совещания у Президента Украины Владимира Зеленского относительно ситуации вокруг факта массового отравления детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1 "Школа-детский сад".

Расследование, проведенное специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, установило, что вспышка произошла в результате обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока заведения.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует провести комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента.

Напомним, что отравление в школьной столовой Хмельницкого произошло 8 сентября. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.

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