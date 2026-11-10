Скриншот с видео

В Комышевахе продолжаются поисково-спасательные работы и идентификация погибших в результате российского авиаудара, нанесенного 2 ноября

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Из-под завалов извлечены тела 55 человек, личности 30 погибших уже установили. Еще 19 человек могут оставаться под развалинами.

По словам Семикина, за каждой цифрой стоят семьи, ожидающие известия о своих близких и возможности достойно попрощаться с ними.

Поисковые работы продолжаются в сложных условиях под постоянной угрозой российских беспилотников. Враг атакует людей и технику,привлеченных к ликвидации последствий удара.

Безопасность на месте трагедии обеспечивают полицейские антидроновые подразделения.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших. В то же время 45 человек остаются в списках пропавших без вести.