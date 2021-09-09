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09 сентября 2021, 10:09 249

В Хмельницком ученики отравились в школьной столовой: заведение перевели на дистанционное обучение

09 сентября 2021, 10:09 249
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Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой области из-за отравления в школьной столовой госпитализировали 5 детей, у одного ребенка подтверждена коронавирусная болезнь. Из-за этого учебное заведение перевели на дистанционное обучение

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета, передает RegioNews.

С целью ликвидации вспышки и стабилизации эпидемиологической ситуации, до получения результатов лабораторных исследований работа пищеблока будет приостановлена", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться посредством использования технологий дистанционного обучения.

Напомним, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина. Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.

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