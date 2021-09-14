МОН инициирует проверку всех учебных заведений в Хмельницком из-за отравления школьников

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Министерство образования и науки планирует провести комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области относительно соблюдения санитарного регламента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета.

По словам министра, на "шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли дать исчерпывающей информации о ситуации и даже не обладали сведениями об открытом уголовном производстве".

Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области относительно соблюдения санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев", - заверил Шкарлет.

Напомним, что отравление в школьной столовой Хмельницкого произошло 8 сентября. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.