Кабмин изменил правила и ограничения карантина в Украине

Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии covid-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.

В частности, новые карантинные правила предусматривают, что covid-сертификат будет иметь две опции, а также содержать информацию о вакцинации, отрицательном тесте или выздоровлении от коронавирусе.

При этом "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе вакцинации. Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, бумажный вариант сертификата не будет цветным.

Кабмин упростил требования к работе учебных заведений в случае введения "желтой" зоны. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" covid-сертификатами.

При этом в "желтой" зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" covid-сертификат.

В то же время Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять услуги только вакцинированным.

В случае введения "красной" зоны учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" covid-сертификат.

При этом действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при наличии у всех участников, работников и организаторов мероприятий и работников кинотеатров, театров "зеленого" covid-сертификата.

Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию. Нововведение касается и людей, прибывающих с временно оккупированных территорий.

В ведомстве отметили, что изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантины для предотвращения распространения COVID-19, вступят в силу через 7 дней с момента публикации документа.

Как сообщалось, сегодня председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.