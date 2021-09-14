Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в "красной" зоне

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Общественный транспорт не будут останавливать в случае введения "красной" зоны адаптивного карантина. Но водители и другие сотрудники должны быть вакцинированы от COVID-19

Как передает RegioNews об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

"По транспорту, мы будем требовать вакцинации водителей и работников. Здесь подход будет для всех одинаковым - коллективы должны быть вакцинированными. В "желтой" зоне минимум одна доза, в "красной" зоне - две дозы вакцины. Что касается пассажиров, будет сохраняться масочный режим, социальная дистанция. В общественном транспорте при такогом потоке пассажиров требовать сертификаты - это нецелесообразно", - отметил он.

Премьер уточнил, что закрывать транспортное сообщение в "красных" зонах не планируется. Но основные параметры адаптивного карантина остаются без изменений.

Напомним, что решение о переводе Украины в "желтую" зону будет принято до конца этой недели.

В понедельник вечером Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Они предполагают отмену большинства карантинных ограничений для вакцинированных украинцев.