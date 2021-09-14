09:04  14 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 3332 случая заражения
09:31  14 сентября
В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций
14:43  14 сентября
Оккупанты обстреляли наших бойцов в районе Песков: есть раненый
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 12:31 588

Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в "красной" зоне

14 сентября 2021, 12:31 588
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Общественный транспорт не будут останавливать в случае введения "красной" зоны адаптивного карантина. Но водители и другие сотрудники должны быть вакцинированы от COVID-19

Как передает RegioNews об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

"По транспорту, мы будем требовать вакцинации водителей и работников. Здесь подход будет для всех одинаковым - коллективы должны быть вакцинированными. В "желтой" зоне минимум одна доза, в "красной" зоне - две дозы вакцины. Что касается пассажиров, будет сохраняться масочный режим, социальная дистанция. В общественном транспорте при такогом потоке пассажиров требовать сертификаты - это нецелесообразно", - отметил он.

Премьер уточнил, что закрывать транспортное сообщение в "красных" зонах не планируется. Но основные параметры адаптивного карантина остаются без изменений.

Напомним, что решение о переводе Украины в "желтую" зону будет принято до конца этой недели.

В понедельник вечером Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Они предполагают отмену большинства карантинных ограничений для вакцинированных украинцев.

карантин транспорт COVID-19 пассажир covid-сертификат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua