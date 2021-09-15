Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів

Фото з відкритих джерел

Внутрішний «зелений» сертифікат, який видають після завершення вакцинації, діятиме 365 днів

Відповідну постанову розміщено на сайті уряду, передає RegioNews.

Згідно з текстом документа, в Україні діятимуть різні COVID-сертифікати - з інформацією про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Внутрішні сертифікати з інформацією про вакцинацію будуть "жовтими" і "зеленими". Їх можна згенерувати на платформі "Дія".

"Жовті" сертифікати підтверджують вакцинацію однією дозою дводозної вакцини, визнаної ВООЗ. Термін дії - 120 днів із моменту щеплення.

"Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення дводозною вакциною або з 14-го дня після вакцинації однодозною. Термін дії такого сертифіката - 365 днів.

Як повідомлялося, 13 вересня Кабмін змінив правила і обмеження карантину в Україні.