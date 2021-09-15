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15 вересня 2021, 10:58 17

Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів

15 вересня 2021, 10:58 17
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Фото з відкритих джерел
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Внутрішний «зелений» сертифікат, який видають після завершення вакцинації, діятиме 365 днів

Відповідну постанову розміщено на сайті уряду, передає RegioNews.

Згідно з текстом документа, в Україні діятимуть різні COVID-сертифікати - з інформацією про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Внутрішні сертифікати з інформацією про вакцинацію будуть "жовтими" і "зеленими". Їх можна згенерувати на платформі "Дія".

"Жовті" сертифікати підтверджують вакцинацію однією дозою дводозної вакцини, визнаної ВООЗ. Термін дії - 120 днів із моменту щеплення.

"Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення дводозною вакциною або з 14-го дня після вакцинації однодозною. Термін дії такого сертифіката - 365 днів.

Як повідомлялося, 13 вересня Кабмін змінив правила і обмеження карантину в Україні.

Також відомо, що українці тепер можуть отримати "жовтий" COVID-сертифікат в додатку "Дія".

covid-сертифікат терміни Кабмін Постанова зелений сертифікат

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