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14 сентября 2021, 21:48 91

В Мариуполе истекает срок годности одной тысячи доз вакцины Moderna

14 сентября 2021, 21:48 91
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Фото из открытых источников
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В Мариуполе в ближайшие дни утилизируют 1 тысячу доз вакцины от коронавируса Moderna. У препарата срок годности истечет 16 сентября

Об этом сообщает местное издание Приазовский рабочий, передает RegioNews.

По словам руководителя Департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрея Ремпеля, в Мариуполе первую дозу вакцины получили 10,5 тысяч человек, из них вторую дозу - 9,5 тысяч.

Ремпель добавил, что все, кто привился первой дозой препарата Moderna, должны прийти в центры вакцинации для получения второй дозы, так как вакцину не будут завозить в город в ближайшее время.

При этом он подчеркнул, что некоторые жители города при вакцинации первой дозой указали неправильный номер телефона, в связи с этим медучреждения не могут связаться с ними и им необходимо позвонить самостоятельно.

Как сообщалось, главный санитарный врач Украины Кузин отмечал, что у 4 млн доз имеющихся в Украине вакцин истекает срок годности до конца года.

Также эксперты считают, что чтобы не допустить порчи вакцины AstraZeneca, надо увеличить темпы ее использования в пять раз.

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