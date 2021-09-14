Чтобы не допустить порчи вакцины AstraZeneca, надо увеличить темпы ее использования в пять раз – эксперты

Фото из открытых источников

Вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности. Эксперты отмечают, что темпы ее использования нужно увеличивать

Об этом говорится в заявлении руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, передает RegioNews.

Как сообщил Ганиченко, начиная с августа в Украину поставили свыше 3 млн доз вакцины AstraZeneca, препарат поступал из разных государств как гумпомощь.

Эту вакцину Украина получила с довольно неплохим сроком годности - конец октября и конец ноября. Когда она поступала в Украину, практически вся имеющаяся вакцина была использована, - рассказал он.

Вместе с тем, Ганиченко добавил, что сейчас в сутки делают лишь 10 тыс. прививок вакциной AstraZeneca и если таки темпы продолжатся, то "с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина AstraZeneca не будет использована полностью".

Есть большой риск, что вакцина испортится. Риск увеличивается с каждым днем. Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать ее темпы использования в 5 раз, - добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать уже сейчас и предложил такие возможные варианты:

передача вакцины другим странам, которые в ней нуждаются,

общее увеличение объемов вакцинации,

увеличение объемов вакцинации именно вакциной AstraZeneca: микс (первая доза - AstraZeneca, вторая - Pfizer или Moderna; первая доза - Sinovac, вторая - AstraZeneca), бустерная доза - AstraZeneca, или же частичное ограничение других вакцин.

Как сообщалось, у 4 млн доз имеющихся в Украине вакцин истекает срок годности до конца года.