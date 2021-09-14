16:58  14 сентября
Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"
17:35  14 сентября
В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
17:37  14 сентября
На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 15:13 375

Чтобы не допустить порчи вакцины AstraZeneca, надо увеличить темпы ее использования в пять раз – эксперты

14 сентября 2021, 15:13 375
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности. Эксперты отмечают, что темпы ее использования нужно увеличивать

Об этом говорится в заявлении руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, передает RegioNews.

Как сообщил Ганиченко, начиная с августа в Украину поставили свыше 3 млн доз вакцины AstraZeneca, препарат поступал из разных государств как гумпомощь.

Эту вакцину Украина получила с довольно неплохим сроком годности - конец октября и конец ноября. Когда она поступала в Украину, практически вся имеющаяся вакцина была использована, - рассказал он.

Вместе с тем, Ганиченко добавил, что сейчас в сутки делают лишь 10 тыс. прививок вакциной AstraZeneca и если таки темпы продолжатся, то "с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина AstraZeneca не будет использована полностью".

Есть большой риск, что вакцина испортится. Риск увеличивается с каждым днем. Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать ее темпы использования в 5 раз, - добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать уже сейчас и предложил такие возможные варианты:

передача вакцины другим странам, которые в ней нуждаются,

общее увеличение объемов вакцинации,

увеличение объемов вакцинации именно вакциной AstraZeneca: микс (первая доза - AstraZeneca, вторая - Pfizer или Moderna; первая доза - Sinovac, вторая - AstraZeneca), бустерная доза - AstraZeneca, или же частичное ограничение других вакцин.

Как сообщалось, у 4 млн доз имеющихся в Украине вакцин истекает срок годности до конца года.

вакцина Astrazeneca/Covishield сроки эксперт вакцинация

Обязательной вакцинации от COVID - 19 в Украине не планируется - премьер
14 сентября 2021, 13:05
В Минздраве рассказали, какое наказание грозит за фальшивые сертификаты о вакцинации
14 сентября 2021, 12:44
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19 - исследование
13 сентября 2021, 13:15
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram