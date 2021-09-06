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06 сентября 2021, 20:05 25

"Слуга народа" официально выдвинула мэра Золотоноши на довыборах в Раду на Черкащине

06 сентября 2021, 20:05 25
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Фото из открытых источников
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Партия "Слуга Народа" на сегодняшнем внеочередном заседании политсовета выдвинула кандидатом на довыборах народных депутатов по округу № 197(Черкасская область) мэра Золотоноши Виталия Войцеховского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал народного депутата Александра Качуры

"Партия "Слуга Народа" на сегодняшнем внеочередном заседании выдвинула кандидатом на довыборах народных депутатов по округу № 197 мэра Золотоноши Виталия Войцеховского", - написал парламентарий.

Он добавил, что кандидат от партии на промежуточных выборах в округе №184(Херсонская область) будет выдвинут позднее

Напомним, что промежуточные выборы народных депутатов в округах №184(Херсонщина) и 197(Черкащина) запланированы на 31 октября. Они проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий нардепов Игоря Колыхаева(избран мэром Херсона-ред.) и Александра Скичко(глава Черкасская ОГА)

RegioNews разбирался в том, кто будет бороться за депутатское кресло на Херсонщине и в кампании на Черкащине.

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