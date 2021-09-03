Экс-депутат от "Свободы" поборется за депутатский мандат в Черкасской области

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Ильенко кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 года от политической партии Всеукраинское объединение "Свобода"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы комиссии

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации семерых кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: Эдуарда Коваленко от политической партии "Социал-Патриотическая Ассамблея Славян", Евгении Кувшинніковой от политической партии "Казацкая Украинская Партия", Ирины Мельник от политической партии "Акцент", Алексея Михалева от политической партии "Социально-политический союз "Интеллектуальная инициатива", Михаила Мукерії от партии "Союз", Анны Нечепорук от политической партии "Великая Украина" (ОВО № 184) и Наталии Егоровой от политической партии "Казацкая Украинская Партия" (ОИО № 197).

Основное основание отказа-не внесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Напомним, что промежуточные выборы народного депутата на округе №197 (Черкасская область) запланированы на 31 октября. Они проводятся из-за того, что избранный депутат от "Слуги народа" Александр Скично досрочно сложил мандат из-за назначения на должность главы Черкасской ОГА.