В ЦИК назвали первых претендентов на депутатские мандаты в Херсоне и Черкассах

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В первый день избирательного процесса в округах №184 (Херсонская область) и №197(Черкасская область) шестеро претендентов уже подали документы в ЦИК на регистрацию кандидатами в нардепы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий пресс-службы ЦИК для общественной сети "Опора"

Отмечается, что 5 человек подали документы на баллотирование в округе №184:

Кувшинникова Евгения Александровна

Мукерия Михаил Самсонович

Нечепорук Анна Владимировна

Коваленко Эдуард Владимирович

Мельник Ирина Евгеньевна

На округе №197 лишь одна претендентка принесла документы на регистрацию - Егорова Наталья Владимировна.

Согласно Избирательному кодексу ЦИК в течение 5 дней должен рассмотреть документы и решить, регистрировать их кандидатами или нет

Напомним, что выборы в этих округах объявлены из-за избрания мэром херсона нардепа Игоря Колыхаева и назначения главой Черкасской ОГА Александра Скичко. Верховная Рада досрочно прекратила их депутатские полномочия из-за перехода на другую работу. Голосование в указанных округах комиссия назначила на 31 октября.