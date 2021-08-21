ЦИК изменил центр 197-го избирательного округа на Черкасщине: в чем причина

Фото: Сайт ЦИК

Центральная избирательная комиссия перенесла центр одномандатного избирательного округа №197 в Черкасской области из Канева в Золотоношу

Как сообщили в ЦИК, именно там должны состояться промежуточные выборы народного депутата 31 октября, пишет RegioNews.

В комиссии объяснили, что решение приняли в связи с тем, что поступило соответствующее обращение Черкасской ОГА по обеспечению надлежащих условий функционирования ОИК округа №197 на промежуточных выборах народных депутатов 31 октября 2021 года.

"В Украине продолжается административно-территориальная реформа и Верховная Рада ликвидировала Каневский район (Канев потерял статус райцентра). Золотоноша стала административным центром Золотоношского района", - проинформировали в ЦИК.

Кроме того, отмечается, что, по данным Черкасской ОГА, сейчас помещение для ОИК в Каневе в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, поэтому было предложено помещение в Золотоноше, которое отвечает всем требованиям. В ЦИК добавили, что такое решение является сугубо техническим.

Напомним, ранее ОПОРА проанализировала, сколько потратили на рекламу потенциальные кандидаты в депутаты Черкасской области.