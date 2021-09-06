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06 сентября 2021, 11:16 1075

В МВД назвали причину гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство

06 сентября 2021, 11:16 1075
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Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что в деле о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова следствие предварительно говорит о самоубийстве главы города

Об этом глава МВД рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", - сообщил Монастырский.

Министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае - мэр".

Напомним, тело Константина Павлова нашли на пороге его особняка в селе Вольное, в воскресенье, 15 августа. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий происшествия. Среди них и самоубийство Павлова.

Президент Украины Владимир Зеленский взял расследования дела под личный контроль.

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расследование мэр МВД самоубийство Кривой Рог

 
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