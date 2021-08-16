В полиции назвали еще одну версию смерти мэра Кривого Рога

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Полиция Днепропетровщины обнародовала еще одну версию смерти мэра Кривого рога Константина Павлова. Его могли довести до самоубийства

Как передает RegioNews об этом заявил на брифинге заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.

На вопрос, рассматривают ли версию доведения до самоубийства, кроме трех уже озвученных, Слипчук сказал:"Да, не исключается и такая версия".

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. Назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.

Напомним, что следствие рассматривает три версии смерти политика:

самоубийство,

убийство,

неосторожное обращение с оружием.

Мэра Кривого Рога Константина Палова накануне нашли мертвым в собственном доме. Позже полиция подтвердила его гибель и начала уголовное производство.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова.