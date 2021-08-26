В сети обнародовано видео с камер наблюдения в доме, где погиб мэр Кривого Рога

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В сети появилось полное видео с камер видеонаблюдения дома в селе Вольное, где нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлов

В сети появилось полное видео с камер видеонаблюдения дома в селе Вольное, где нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на YouTube-канал блогера Олега Ермолинского.

"4 ракурса по 2 часа каждый. На этих видео запечатлены последние 100 с лишним минут жизни Константина Юрьевича Павлова. Я не призываю никого ни к каким выводам или умозаключениям. Смотрите видео сами и пусть каждый сам для себя решит, это было убийство или суицид", — прокомментировал видео автор публикации.

Напомним, тело Константина Павлова нашли на пороге его особняка в селе Вольное, в воскресенье, 15 августа. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий происшествия. Среди них и самоубийство Павлова

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