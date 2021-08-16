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В полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога
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16 августа 2021, 08:29 3444

В полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога

16 августа 2021, 08:29 3444
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Фото: из открытых источников
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Самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием - именно такие три версии рассматривают в Министерстве внутренних дел относительно гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

Как передает RegioNews, об этом сообщил директор по коммуникациям министерства Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - отметил Шевченко.

По его словам, судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего. Баллистическая экспертиза, со своей стороны, займет несколько больше времени.

Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более или менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - добавил Шевченко.

Напомним, 15 августа вечером стало известно об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Позже полиция подтвердила его гибель и начала уголовное производство.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Кривой Рог мэр МВД полиция смерть убийство

 
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