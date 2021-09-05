10:20  05 сентября
За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей
12:28  05 сентября
На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день
10:06  05 сентября
Утром на Донбассе "тишину" не нарушали
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2021, 13:03 1795

На Житомирщине задержан подозреваемый в двойном убийстве, которое он вчера замаскировал под пожар

05 сентября 2021, 13:03 1795
Читайте також українською мовою
Фото отдела коммуникации полиции Житомирской области
Читайте також
українською мовою

Вчера в Житомире после ликвидации пожара в квартире 5-этажки в Житомире обнаружили тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Сегодня подозреваемого в двойном убийстве задержали правоохранители

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона, передает RegioNews.

22-летнего жителя Житомира задержали сегодня, 5 сентября, утром на территории Ружинского общины в результате масштабной спецоперации подразделений полиции Житомирской области, дополнительно задействованных беспилотных технических средств, а также полицейских Винницкой и Киевской области. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Полицейские, работавшие на месте происшествия, выяснили, что причастный к двойному убийству с места происшествия уехал автомобилем, который принадлежал погибшей женщине. Также из ее квартиры исчезли золотые ювелирные изделия.

Свою вину молодой человек признал. Предварительно известно, что с погибшей женщиной он был знаком и прибег к убийству матери и ребенка для завладения их имуществом из дома. Убийство двух человек пытался скрыть за устроенным в квартире пожаром, – рассказали в полиции.

Как отмечается в сообщении, на месте преступления правоохранители изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению тяжкого преступления.

С помощью записей камер видеонаблюдения мы оперативно отследили направление движения машины и по моему приказу в области была введена специальная операция по выявлению и задержанию похищенного транспортного средства, которым управлял предполагаемый правонарушитель, - рассказал в.и.о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лысогор.

По его словам, к розыску подозреваемого привлекли максимальное количество работников различных подразделений полиции региона. Работали оперативники криминальной полиции, кинологи со служебными собаками. На перехват разыскиваемого автомобиля были задействованы до 40 экипажей нарядов полицейских быстрого реагирования. Также для задержания мужчины привлекли бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения - всего до 200 полицейских.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в умышленном убийстве двух или более лиц; малолетнего ребенка, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщалось, на Кировоградщине задержали подростка: подозревают в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в колодце.

Раньше на Николаевщине поймали убийцу, сбежавшего из психбольницы.

Житомир убийство задержание преступление полиция

На Запорожье водитель хотел за 500 долларов откупиться от уголовной ответственности
04 сентября 2021, 15:35
В Киеве в результате ДТП сгорел водитель
04 сентября 2021, 14:00
На Житомирщине столкнулись автобус и автовоз: 11 человек обратились к медикам
04 сентября 2021, 12:01
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram