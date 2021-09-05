На Житомирщине задержан подозреваемый в двойном убийстве, которое он вчера замаскировал под пожар

Фото отдела коммуникации полиции Житомирской области

Вчера в Житомире после ликвидации пожара в квартире 5-этажки в Житомире обнаружили тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Сегодня подозреваемого в двойном убийстве задержали правоохранители

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона, передает RegioNews.

22-летнего жителя Житомира задержали сегодня, 5 сентября, утром на территории Ружинского общины в результате масштабной спецоперации подразделений полиции Житомирской области, дополнительно задействованных беспилотных технических средств, а также полицейских Винницкой и Киевской области. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Полицейские, работавшие на месте происшествия, выяснили, что причастный к двойному убийству с места происшествия уехал автомобилем, который принадлежал погибшей женщине. Также из ее квартиры исчезли золотые ювелирные изделия.

Свою вину молодой человек признал. Предварительно известно, что с погибшей женщиной он был знаком и прибег к убийству матери и ребенка для завладения их имуществом из дома. Убийство двух человек пытался скрыть за устроенным в квартире пожаром, – рассказали в полиции.

Как отмечается в сообщении, на месте преступления правоохранители изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению тяжкого преступления.

С помощью записей камер видеонаблюдения мы оперативно отследили направление движения машины и по моему приказу в области была введена специальная операция по выявлению и задержанию похищенного транспортного средства, которым управлял предполагаемый правонарушитель, - рассказал в.и.о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лысогор.

По его словам, к розыску подозреваемого привлекли максимальное количество работников различных подразделений полиции региона. Работали оперативники криминальной полиции, кинологи со служебными собаками. На перехват разыскиваемого автомобиля были задействованы до 40 экипажей нарядов полицейских быстрого реагирования. Также для задержания мужчины привлекли бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения - всего до 200 полицейских.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в умышленном убийстве двух или более лиц; малолетнего ребенка, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщалось, на Кировоградщине задержали подростка: подозревают в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в колодце.