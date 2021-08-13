На Луганщине парень открыл стрельбу по детям, есть раненый
В городе Рубежное Луганской области 17-летний юноша открыл огонь из пневматического ружья по компании детей
Как сообщила спикер полиции региона Татьяна Погукай, в результате стрельбы был ранен 13-летний подросток, который сейчас находится в больнице, пишет RegioNews.
"13-летний парень с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализирован в Лисичанской детской больницы", - отмечает Погукай.
После задержания правоохранители осмотрели оружие. На нем отсутствовали маркировка и номера.
Напомним, накануне в Голосеевском районе Киева на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане, в результате чего один человек был ранен.
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