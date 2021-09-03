В столичной школе распылили перцовый баллончик
В Киеве на улице Елены Телиги распылили перцовый баллончик в школе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев.Оперативный".
Распыление перцового баллончика произошло в школе 97, что на улице Елены Телиги. Детей вывели на улицу и сейчас отпускают домой. Некоторые из них жалуются на кашель и одышку.
На месте ожидают правоохранителей, которые должны установить виновника.
Напомним, что в Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в больнице Киева.
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