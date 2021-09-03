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03 сентября 2021, 13:39 126

В столичной школе распылили перцовый баллончик

03 сентября 2021, 13:39 126
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Фото из открытых источников
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В Киеве на улице Елены Телиги распылили перцовый баллончик в школе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев.Оперативный".

Распыление перцового баллончика произошло в школе 97, что на улице Елены Телиги. Детей вывели на улицу и сейчас отпускают домой. Некоторые из них жалуются на кашель и одышку.

На месте ожидают правоохранителей, которые должны установить виновника.

Напомним, что в Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в больнице Киева.

Украина Киев школа нарушение Столица

 
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