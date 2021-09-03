В Запорожье у ученика во время урока произошла клиническая смерть

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Как пишет RegioNews, об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", - написал он.

Малашенко уточнил, что инцидент произошел в гимназии №8.

Напомним, ранее мы писали, что в винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний умер 71-летний мужчина.

Также сообщалось, что в Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в больнице Киева.