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03 сентября 2021, 18:32 945

В Запорожье у ученика во время урока произошла клиническая смерть

03 сентября 2021, 18:32 945
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Фото из открытых источников
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В Запорожье ученик гимназии на уроке пережил клиническую смерть

Как пишет RegioNews, об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", - написал он.

Малашенко уточнил, что инцидент произошел в гимназии №8.

Напомним, ранее мы писали, что в винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний умер 71-летний мужчина.

Также сообщалось, что в Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в больнице Киева.

Украина школа смерть ученики Запорожье

 
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