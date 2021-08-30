В Черновцах около 50 человек устроили драку под рестораном

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В Черновцах в ночь на понедельник, 30 августа, молодые люди устроили масштабную драку под рестораном

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Молодой буковинец".

Инцидент произошел 29 августа примерно в 23:00. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили изданию эту информацию. По данным правоохранителей, участие в драке приняли примерно 50 человек.

По предварительным данным, на место происшествия прибыли восемь экипажей полиции. Силовикам удалось задержать нескольких участников конфликта. Их доставили в отдел полиции, составив административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину. Пострадавшим оказался 29-летний мужчина - его с ранениями госпитализировали в 16-ю городскую больницу.