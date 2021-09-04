В Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган

ГСЧС

В Киеве горел костел Святого Николай. Сейчас пожар ликвидирован

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГСЧС

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по вул. Большая Васильковская 75, в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар. В 22: 40 пожар локализован. В 23: 26-ликвидирован. Огнем частично поврежден орган и внутренняя отделка костела. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В соцсетях предполагают, что орган был уничтожен в результате пожара.

К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.