В Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган
В Киеве горел костел Святого Николай. Сейчас пожар ликвидирован
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГСЧС
"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по вул. Большая Васильковская 75, в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар. В 22: 40 пожар локализован. В 23: 26-ликвидирован. Огнем частично поврежден орган и внутренняя отделка костела. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
В соцсетях предполагают, что орган был уничтожен в результате пожара.
К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.
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