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04 сентября 2021, 12:45 16

Полиция начала уголовное производство по факту пожара в костеле святого Николая

04 сентября 2021, 12:45 16
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Фото из открытых источников
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Полиция Киева открыла уголовное производство по факту пожара в костеле Святого Николая в Киеве. Дело находится под контролем министра внутренних дел Дениса Монастырского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинские новости

"Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статье о повреждении имущества.

Напомним, что накануне в костеле Святого Николая произошел пожар. По данным Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций был поврежден орган. Однако министр культуры Александр Ткаченко отметил, что пожар уничтожил уникальный орган

полиция уголовное дело пожар ГСЧС

 
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