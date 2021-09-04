Полиция начала уголовное производство по факту пожара в костеле святого Николая
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту пожара в костеле Святого Николая в Киеве. Дело находится под контролем министра внутренних дел Дениса Монастырского
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинские новости
"Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в ведомстве.
Дело расследуется по статье о повреждении имущества.
Напомним, что накануне в костеле Святого Николая произошел пожар. По данным Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций был поврежден орган. Однако министр культуры Александр Ткаченко отметил, что пожар уничтожил уникальный орган
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