В Киеве восстановили, поврежденный грузовиком фонтан на Арсенальной площади

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В Киеве фонтан на Арсенальной площади, который на днях был поврежден грузовиком

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал мэра столицы Виталия Кличко

По его словам, 4 сентября в первой половине дня его уже протестировали. Градоначальник добавил, что вечером он уже будет работать и подсвечиваться в штатном режиме.

Напомним, что в четверг, 2 сентября, грузовик въехал на "сухой" фонтан на Арсенальной площади. Из-за того, что площадь является пешеходной и не рассчитана на подобное, грузовик провалился и повредил значительную часть покрытия площади и конструкций фонтана.

После этого на Арсенальной площади решили поставить специальные столбики, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Теперь ни одно транспортное средство, по крайней мере четырехколесное, не сможет заехать на фонтан.