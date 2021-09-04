На Киевщине на складе горело 10 тысяч шин - ГСЧС
В селе Бышев Киевской области ликвидировали пожар на складе бытовых отходов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в ГСЧС 4 сентября в 04.44.
"По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачены шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровля металлического покрытия на площади 750 м. кв", - подчеркивается в информации спасателей.
Пожар локализован в 7.11 и ликвидирован в 10. 15.
На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается".
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