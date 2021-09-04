Бизнес выделил часть суммы на восстановление костела святого Николая - Минкульт

Минкульт

Бизнес выделил часть суммы на восстановление костела святого Николая в котором в пятницу вечером произошел пожар

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

По словам министра, средства уже выделили основатель и совладелец компании Rozetka Владислав Чечеткин, соучредитель Monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-банка Виктория Михайльо. Ткаченко добавил, что благодаря этому "есть часть суммы на противоаварийные работы".

Для всех, кто хочет приобщиться к восстановлению костела министр опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки:

ОКПО: 05509524

ИНН: 055095226553

Р / С UA 893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в г. Киеве

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы

Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031

В пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.

В 22:40 пожар локализовали, а в 23: 26 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Однако, по словам министра культуры Александра Ткаченко орган уничтожен.