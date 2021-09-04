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В МВД назвали предварительную причину пожара в столичном костеле Святого Николая
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04 сентября 2021, 13:14 11

В МВД назвали предварительную причину пожара в столичном костеле Святого Николая

04 сентября 2021, 13:14 11
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Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что предварительная причина пожара в столичном костеле Святого Николая - короткое замыкание в органе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление главу ведомства, которую он сделал во время осмотра последствий пожара в костеле

"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21.00 часов, в костеле проводилась репетиция. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать окончательній вывод о причине пожара", - сказал министр внутренних дел.

Он подтвердил, что огнем повреждено внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган и добавил, что конструкции костела ничего не угрожает, перекрытие не пострадало. В дальнейшем запланирована реставрация здания.

"Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через 6 минут после поступления сообщения о пожаре на спецлинию 101. Если бы их реакция была более длительной, очевидно, были бы большие последствия пожара", - добавил он.

Напомним, 3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы на вул. Большая Васильковская, 75, в органном зале костела Святого Николая возникла пожар. В 22: 40 спасатели локализовали пожар. В 23:26 -ликвидировали. Огнем поврежден орган и внутренняя отделка костела. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 80 бойцов и 16 единиц техники ГСЧС.

пожар уголовное дело МВД ГСЧС

 
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