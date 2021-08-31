Украина запрещает въезд авто из Приднестровья без согласованных или нейтральных номеров

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С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилей из Приднестровья, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.

Украина с 1 сентября прекращает допуск к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Республики Молдова, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца.

Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номеров запрещается движение в Украине, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, согласно поручению Кабинета Министров и ноты Министерства иностранных дел Украины, с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться только те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т. н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова.

В отношении транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств, - сообщают пограничники.

Они уточняют, что ГНСУ уточнила все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.

Об этих изменениях по линии погранично-представительного аппарата информация была доведена молдавской стороне, - отмечают в Госпогранслужбе.

Там уточняют, что порядок осуществления учета, регистрации и декларирования транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, регулируется таможенным законодательством Украины.

Как сообщалось, с 5 августа изменились правила пересечения админграницы с Крымом.

Также с июля из-за ремонта моста на границе Украины с Венгрией на два месяца ограничат движение транспорта.