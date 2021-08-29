На границе с Белорусией таможенники нашли почти 200 ящиков белоруских контрабандных сигарет

Пресс-службаа Госпогранслужбы

На Житомирщине на украинско-белорусской границе пограничники в тайнике грузовика обнаружили почти 200 ящиков контрабандных сигарет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы

Отмечается, информацию о содержимом грузовика пограничники получили заблаговременно

"Во время мероприятий по проверке на пункте пропуска "Выступовичи" наряд совместно с оперативниками и представителями ДМС в прицепе автомобиля среди груза досок обнаружили скрытые табачные изделия белорусского производства", - отмечается в сообщении.

По предварительной оценке, в машине было 192 ящика контрабандных сигарет.