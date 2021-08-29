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29 августа 2021, 15:09 2223

На границе с Белорусией таможенники нашли почти 200 ящиков белоруских контрабандных сигарет

29 августа 2021, 15:09 2223
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Пресс-службаа Госпогранслужбы
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На Житомирщине на украинско-белорусской границе пограничники в тайнике грузовика обнаружили почти 200 ящиков контрабандных сигарет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы

Отмечается, информацию о содержимом грузовика пограничники получили заблаговременно

"Во время мероприятий по проверке на пункте пропуска "Выступовичи" наряд совместно с оперативниками и представителями ДМС в прицепе автомобиля среди груза досок обнаружили скрытые табачные изделия белорусского производства", - отмечается в сообщении.

По предварительной оценке, в машине было 192 ящика контрабандных сигарет.

контрабанда сигареты Госпогранслужба

 
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