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22 июля 2021, 15:01 87

Из-за ремонта моста на границе Украины с Венгрией на два месяца ограничат движение транспорта

22 июля 2021, 15:01 87
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Фото из открытых источников
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Пересечение границы между Украиной и Венгрией будет несколько осложнено из-за начала ремонта моста через реку Тиса в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ремонт моста состоится в соответствии с предварительными договоренностями между странами.

Работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 года на грузовых полосах движения на прибытие в Украину и убытие из Украины на украинской стороне моста.

Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди.

Как сообщалось, 7 июля возобновлена работа двух пунктов пропуска на границе Венгрии с Украиной - "Лонья" и "Барабаш".

Госпогранслужба Венгрия Ограничение граница ремонт мост

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