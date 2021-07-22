Из-за ремонта моста на границе Украины с Венгрией на два месяца ограничат движение транспорта

Фото из открытых источников

Пересечение границы между Украиной и Венгрией будет несколько осложнено из-за начала ремонта моста через реку Тиса в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ремонт моста состоится в соответствии с предварительными договоренностями между странами.

Работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 года на грузовых полосах движения на прибытие в Украину и убытие из Украины на украинской стороне моста.

Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди.

Как сообщалось, 7 июля возобновлена работа двух пунктов пропуска на границе Венгрии с Украиной - "Лонья" и "Барабаш".