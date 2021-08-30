На Херсонщине разоблачили патрульных, которые зарабатывали по 25 тысяч ежедневно на грузовиках с "перегрузом"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, которую организовали сотрудники патрульной полиции Херсонской области и местный предприниматель в качестве посредника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, дельцы требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхурочных грузов.

Полицейские "проверяли" грузовики на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник", - говорится в сообщении.

Схема приносила дельцам 25 тысяч гривен "прибыли" ежедневно. В настоящее время двое участников преступной группировки задержаны.

Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и за местами проживания участников схемы.

Ранее сообщалось, что следственную полицию Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.

Также СБУ разоблачила группу лиц, которые предлагали взятку за "крышевание" контрабанды из ОРДЛО.