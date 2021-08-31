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31 августа 2021, 14:20 451

Украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов

31 августа 2021, 14:20 451
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Фото из открытых источников
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Украинские пограничники получили электронные устройства с соответствующим программным обеспечением и начали проводить электронную проверку COVID-19-сертификатов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

Государственная пограничная служба Украины начала применять электронную проверку COVID-19-сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровления от болезни, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГПСУ отметили, что пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением "SafeBorder". Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки документа. Чтобы осуществить проверку, пограничнику достаточно просканировать QR-код COVID-сертификата и получить на экране электронного устройства подтверждения статуса документа.

От начала применения программного обеспечения пограничники уже проверили более 60 тысяч цифровых COVID-сертификатов при оформлении въезда людей в Украину. Чаще всего электронные сертификаты используются в пунктах пропуска на западном участке границы и в столичных аэропортах, сообщили в ведомстве.

К сети цифровых COVID-сертификатов подключены почти 40 стран, среди которых страны – члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также страны, которые не являются членами ЕС: Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Южная Македония, Турция.

Проверка COVID-сертификатов, выданных в странах, которые не подключены к данной сети, осуществляется визуально и с помощью технических средств пограничного контроля с изучением признаков на предмет возможных подделок, добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные, который должен был произойти с 1 сентября 2021 года.

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