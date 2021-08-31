В детсаду на Буковине вспышка COVID-19

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Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

За последние несколько недель мы имеем вспышку коронавируса в одном из детсадов в ТГ области. Сейчас там принимают все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни, - сказала чиновница.

Также Наталья Гусак отметила, что в больницах лежат 36 детей с коронавирусной инфекцией и подозрением.

Как сообщалось, в Минздраве назвали условия прививки детей от 12 лет от COVID-19 при условии наличия рисков для их здоровья и необходимости получить документ о вакцинации для пересечения границы.

Также известно, что Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах.