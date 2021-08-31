14:40  31 августа
В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло
13:03  31 августа
Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные: в чем причина
08:09  31 августа
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 14:45 541

В детсаду на Буковине вспышка COVID-19

31 августа 2021, 14:45 541
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В одном из дошкольных учебных заведений Черновицкой области произошла вспышка коронавируса

Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

За последние несколько недель мы имеем вспышку коронавируса в одном из детсадов в ТГ области. Сейчас там принимают все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни, - сказала чиновница.

Также Наталья Гусак отметила, что в больницах лежат 36 детей с коронавирусной инфекцией и подозрением.

Как сообщалось, в Минздраве назвали условия прививки детей от 12 лет от COVID-19 при условии наличия рисков для их здоровья и необходимости получить документ о вакцинации для пересечения границы.

Также известно, что Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах.

Между тем премьер заявил, что учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, а мэр Киева Кличко не планирует закрывать садики и начальную школу в случае следующей волны пандемии COVID-19.

коронавирус детский сад Буковина COVID-19 дети вспышка

В школах Львова детей могут перевести на дистанционное обучение
31 августа 2021, 12:24
В двух областях уровень заболеваемости COVID в полтора раза превышает норму - МОЗ
31 августа 2021, 10:46
Обязательную вакцинацию для педагогов вводить не будут - Минздрав
31 августа 2021, 09:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram