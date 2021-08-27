09:01  27 августа
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
09:44  27 августа
Непогода в Украине: без света остались 64 населенных пункта
08:09  27 августа
На Донбассе зафиксировали три обстрела: травмирован военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
27 августа 2021, 12:26 444

Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах

27 августа 2021, 12:26 444
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые карантинные мероприятия в детских садах. Теперь температуру тела будут проверять у детей только на входе, в то время как раньше это надо было делать каждые четыре часа

Об этом сообщает Минздрав, передает RegioNews.

На период карантина запрещено:

использование мягких (мягконабивных) игрушек;

пребывание в уличной обуви (без сменной) внутри помещений

проведение родительских собраний (кроме проводимых дистанционно), - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо следить за соблюдением правил личной гигиены, в том числе с наличием антисептиков на входе в детский сад. Перед открытием помещение необходимо проветрить в течение 15 минут, а комнаты должны по очереди проветриваться в течение дня при отсутствии детей.

Правила для персонала

Воспитателей и других работников будут допускать в детский сад после измерения температуры и при условии наличия защитной маски.

Маски могут не использоваться во время занятий в группах, но во время перемещения между помещениями обязательно надевать маску. Все сотрудники при общении между собой должны быть в масках.

Если у сотрудника температура тела выше + 37,2 или есть признаки ОРВИ, то он не допускается к работе. Если температура повысилась или признаки ОРВИ появились еще дома, то сотрудник не выходит на работу.

Правила для детей

Бесконтактный температурный скрининг теперь проводится только при входе. Если есть признаки ОРВИ или температура тела выше +37,2, то в отсутствие родителей детей нужно изолировать в специальном помещении, срочно уведомить родителей и принять согласованное решение о дальнейшей помощи ребенку.

Утром ребенка принимает и передает в конце дня воспитатель на территории садика, но не в его помещениях. При плохой погоде этот процесс должен проводиться в приемных помещениях или раздевалках, родители обязательно должны быть в масках.

Все мероприятия - термометрия, обработка или мытье рук - проводятся в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.

Как сообщалось, Кличко уверяет, что не планирует закрывать садики и начальную школу в случае следующей волны пандемии COVID-19.

Также премьер сказал, что учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме.

коронавирус карантин детский сад COVID-19 эпидемия дети

Стало известно, когда в Украине отменят масочный режим
27 августа 2021, 11:37
Симптомы у больных с "дельта"-штаммом - нетипичные для COVID-19, – главный санитарный врач Буковины
26 августа 2021, 21:58
В "Молодой гвардии" пятеро детей и двое вожатых выздоровели от COVID-19
26 августа 2021, 14:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram