Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах

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Министерство здравоохранения Украины утвердило новые карантинные мероприятия в детских садах. Теперь температуру тела будут проверять у детей только на входе, в то время как раньше это надо было делать каждые четыре часа

Об этом сообщает Минздрав, передает RegioNews.

На период карантина запрещено: использование мягких (мягконабивных) игрушек; пребывание в уличной обуви (без сменной) внутри помещений проведение родительских собраний (кроме проводимых дистанционно), - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо следить за соблюдением правил личной гигиены, в том числе с наличием антисептиков на входе в детский сад. Перед открытием помещение необходимо проветрить в течение 15 минут, а комнаты должны по очереди проветриваться в течение дня при отсутствии детей.

Правила для персонала

Воспитателей и других работников будут допускать в детский сад после измерения температуры и при условии наличия защитной маски.

Маски могут не использоваться во время занятий в группах, но во время перемещения между помещениями обязательно надевать маску. Все сотрудники при общении между собой должны быть в масках.

Если у сотрудника температура тела выше + 37,2 или есть признаки ОРВИ, то он не допускается к работе. Если температура повысилась или признаки ОРВИ появились еще дома, то сотрудник не выходит на работу.

Правила для детей

Бесконтактный температурный скрининг теперь проводится только при входе. Если есть признаки ОРВИ или температура тела выше +37,2, то в отсутствие родителей детей нужно изолировать в специальном помещении, срочно уведомить родителей и принять согласованное решение о дальнейшей помощи ребенку.

Утром ребенка принимает и передает в конце дня воспитатель на территории садика, но не в его помещениях. При плохой погоде этот процесс должен проводиться в приемных помещениях или раздевалках, родители обязательно должны быть в масках.

Все мероприятия - термометрия, обработка или мытье рук - проводятся в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.

Как сообщалось, Кличко уверяет, что не планирует закрывать садики и начальную школу в случае следующей волны пандемии COVID-19.