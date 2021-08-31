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31 августа 2021, 09:06 11

Обязательную вакцинацию для педагогов вводить не будут - Минздрав

31 августа 2021, 09:06 11
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения обещают воздержаться от введения обязательной вакцинации от коронавируса для работников учебных заведений, несмотря на незначительный процент вакцинированных работников

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер министерства Роман Борщ в эфире телеканала "Украина 24".

Вакцинация в Украине против COVID-19 является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Сейчас в министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент прививки любой группы населения", - отметил он.

По его словам, есть постановление Кабмина, которое четко регламентирует, в каких случаях может работать учебное заведение или не может, а также постановление Минздрава, которое позволяет учебным заведениям лучше и безопасно организовать обучение.

Сейчас, по информации представителя, сделано почти 890 тысяч прививок работникам сферы образования.

Напомним, перед началом нового учебного года полностью вакцинированы от коронавируса лишь 29% коллективов украинских школ, еще 23% привиты одной дозой.

Раньше в Минздраве заверили, что непривитым от COVID-19 детям не могут отказать в приеме на обучение.

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