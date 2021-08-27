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27 августа 2021, 16:23 544

В Минздраве назвали условия прививки детей от 12 лет от COVID-19

27 августа 2021, 16:23 544
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Фото из открытых источников
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В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет при условии наличия рисков для их здоровья и необходимости получить документ о вакцинации для пересечения границы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Минздрава.

При этом в министерстве уточнили, что прививать можно исключительно препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Сейчас вакцинация детей в возрасте 12-17 лет разрешена, если ребенок:

имеет высокий риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих болезней, в том числе онкопатологии, и не имеет противопоказаний к вакцинации

переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации.

выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим документ о вакцинации.

является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации.

приехала из другой страны, где получила первую дозу Comirnaty/Pfizer.

вакцина вакцинация COVID-19 Pfizer Минздрав

 
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