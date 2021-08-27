В Минздраве назвали условия прививки детей от 12 лет от COVID-19
В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет при условии наличия рисков для их здоровья и необходимости получить документ о вакцинации для пересечения границы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Минздрава.
При этом в министерстве уточнили, что прививать можно исключительно препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Сейчас вакцинация детей в возрасте 12-17 лет разрешена, если ребенок:
имеет высокий риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих болезней, в том числе онкопатологии, и не имеет противопоказаний к вакцинации
переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации.
выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим документ о вакцинации.
является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации.
приехала из другой страны, где получила первую дозу Comirnaty/Pfizer.