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31 августа 2021, 10:46 526

В двух областях уровень заболеваемости COVID в полтора раза превышает норму - МОЗ

31 августа 2021, 10:46 526
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Фото из открытых источников
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В Украине сейчас все регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в ряде областей эпидемиологические показатели не в пределах нормы

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

В частности в Винницкой области динамика госпитализаций выросла почти до 73,8%(норма не более 50%-ред.) с 61,6% накануне.

В столицы и двух областях превышен уровень заболеваемости COVID-19 превышен. В частности в столице этот показатель составляет 95 человек на 100 тысяч населения, в Черновицкой и Луганской областях(соответственно 123 и 112 человек на 100 тысяч населения) за нормы не более 75 человек на 100 тысяч населения.

В более половине регионов Украины превышена норма по показателю-коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Тройка "лидеров": Черновицкая область-9,0%, Донецкая-7,2%, Черниговская и Тернопольская области-6,3% за нормы не более 4%

В Украине за 30 августа обнаружили 1356 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

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