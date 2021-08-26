Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме - премьер

Фото из открытых источников

Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме

Как передает RegioNews об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас Украина находится на "зеленом" уровне эпидемической опасности и заверил, что ситуация остается контролируемой.

"Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое", - подчеркнул руководитель правительства.

Он призвал учителей делать прививки от COVID-19.

"В Украине имеются в достаточном количестве безопасные вакцины ведущих производителей", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что по данным председателя комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого правительство планирует разрешить свободно работать только тем компаниям, в которых 80% персонала вакцинированы от COVID-19 в случае введения жесткого карантина.