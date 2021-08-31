В школах Львова детей могут перевести на дистанционное обучение

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Полностью на дистанционное обучение школы будут переведены в случае, когда 50% учащихся учебного заведения будут находиться на самоизоляции, или в случае, если Львов перейдет из "зеленой" карантинной зоны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"С 1 сентября... ученики всех классов будут учиться вживую, но в некоторых школах предусмотрена смешанная форма обучения, и ученики старших классов будут один или несколько дней учиться дистанционно. Соответствующее решение каждое учреждение образования принимает самостоятельно", - рассказала начальница управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик.

По ее словам, полностью на дистанционное обучение классы и школы будут переведены в случае, когда 50% учащихся учебного заведения будут находиться на самоизоляции. Также на дистанционное обучение переведут в случае, если Львов перейдет из "зеленой" карантинной зоны.

Помимо этого, главная педагог города отметила, что в школах Львова и в дальнейшем не будут проводить "линейки", а первый учебный день будут проводить максимально интересно для школьников.

На протяжении нескольких последних лет во Львове не проводятся так называемые "линейки". В этом году мы особо подчеркнули руководителям учебных заведений, чтобы они развели всех учеников во времени и пространстве, чтобы не было большого скопления людей", - добавила Довганик.

Ранее сообщалось, что городской голова Чернигова Владислав Атрошенко призвал воздержаться от проведения линеек в школах 1 сентября.

Кроме того, в Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина.