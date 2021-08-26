Киев не планирует закрывать садики и начальную школу, в случае следующей волны пандемии COVID-19 - Кличко

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В случае следующей волны пандемии Киев не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу КМДА.

По словам городского головы Виталия Кличко, учитывая предыдущий опыт, учебные заведения закрываться не будут.

"Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован", - сказал мэр Киева.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября школы будут работать в привычном формате.