На Черниговщине СБУ поймало топ-чиновницу Госгеокадастра на дерибане земель

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в хищении земель еще одной ТОП-чиновнице Госгеокадастра

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ

Уточняется, что подозреваемая на момент совершения преступления занимала должность и. о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области. По версии следствия, она незаконно подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность крупные земельные участки.

По данному факту ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, что весной 2021 года сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Держгеокадастру, в ходе которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2,5 тысяч земельных участков.