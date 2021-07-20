Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га

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Соответствующий законопроект №5771-1 зарегистрирован в Верховной Раде, передает RegioNews.

Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно уточнения критериев приобретение в собственность земельных участков сельхозназначения зарегистрировали 19 июля в Верховной Раде народные депутаты Алексей Устенко и Александр Качура (оба - парламентская фракция "Слуга народа").

Законопроект предлагает разрешить покупку до 500 га земли сельхозназначения только гражданам Украины и созданным в Украине юрлицам, при этом покупателя после завершения сделки планируется обязать обрабатывать не менее 80% купленного участка на срок не менее пяти лет. Кроме того, законопроект предлагает ввести запрет на любые изменения в составе участников (акционеров, членов) юридического лица, которое купило землю, на срок не менее трех лет. По мнению авторов законопроекта, эти меры нивелируют схему скупки земли крупными холдингами через подставных лиц.

Нардепы в пояснительной записке к законопроекту ссылаются на опыт Польши, где на рынке земли существуют ограничения, похожие на предложенные в законопроекте №5771.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают временно установить размер показателя нормативной оценки земли, ниже которого не может быть оценена стоимость сельхозземель во время заключения сделок с ней, на уровне не ниже $1200/га. Временную меру предлагается ввести на срок в шесть месяцев с даты вступления в силу новой методики нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения, которую Кабинет Министров должен будет разработать и утвердить в случае принятия Верховной Радой этого законопроекта.

Как сообщалось, в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен. С 1 июля 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения": им отменено действие моратория на продажу земли.