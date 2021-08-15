Шмыгаль рассказал, сколько украинцев официально купили\продали земельные участки
Премьер-министр Денис Шмыгаль констатирует, что с начала действия рынка земли было совершено 6,5 тысяч сделок по купле\продаже участков
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на facebook руководителя правительства
"Рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов. Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тыс.", - написал премьер.
По его словам, каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан.
Напомним, ранее сообщалось, кто не может покупать землю сельхозназначения.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров