Шмыгаль рассказал, сколько украинцев официально купили\продали земельные участки

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатирует, что с начала действия рынка земли было совершено 6,5 тысяч сделок по купле\продаже участков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на facebook руководителя правительства

"Рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов. Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тыс.", - написал премьер.

По его словам, каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан.

Напомним, ранее сообщалось, кто не может покупать землю сельхозназначения.