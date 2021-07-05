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05 июля 2021, 16:30 349

Более 70% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли

05 июля 2021, 16:30 349
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Фото из открытых источников
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Более 70% участников Всеукраинского опроса общественного мнения, организованного Киевским международным институтом социологии (КМИС), выступают за проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте КМИС.

71,7% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли (не поддерживают – 21%, а еще 7,2% не определились или отказались отвечать). При этом, в случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос "поддерживаете ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?" 65,2% респондентов проголосовали бы "за", а 21,8% проголосовали бы "нет". Еще 6,5% не приняли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет, - отметили в Киевском международном институте социологии.

Вместе с этим, абсолютное большинство жителей Украины – 84,1% – не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Поддерживают продажу иностранца-12,1% (а еще 3,8% не смогли или отказались отвечать).

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Участие в нем принял 2031 респондент, из 107 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен.

Ранее, 11 июня ЦИК не зарегистрировала инициативную группу по референдуму о запрете продажи земель.

рынок земли социология опрос КМИС референдум

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