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13 августа 2021, 17:27 334

Инициаторы референдума о продаже земли не смогли собрать подписи для его проведения - ЦИК

13 августа 2021, 17:27 334
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия прекратила деятельность пяти инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, одна из которых предлагала провести референдум о возможности продажи земли сельскохозяйственного назначения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу комиссии

В комиссии напомнили, что инициаторы планировали организовать сбор подписей для вынесения на всеукраинский референдум по таким вопросам:

"Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов?”;

"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?”;

"Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?”;

"Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?”;

"Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?”.

Также Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней – с 15 мая до 12 августа 2021 года включительно.

"Однако по состоянию на указанное время в комиссию соответствующие документы не поступили. Следовательно, комиссия приняла к сведению, что подписные листы в поддержку инициатив проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по указанным вопросам в ЦИК не переданы и прекратила такие инициативы", - отмечается в сообщении

Напомним, что по данным КМИС более 70% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли

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