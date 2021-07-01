В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен

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С 1 июля 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения": им отменено действие моратория на продажу земли

Как передает RegioNews, соответствующая норма содержится в тексте закона.

Так, на первом этапе открытия рынка земли ее смогут покупать только украинцы. При этом максимальный размер для каждого гражданина ограничен 100 га. Лишь начиная с 1 января 2024 года максимальная площадь земли, которые можно будет приобрести на одного человека составит 10 000 га.

В случае превышения предельных размеров, такой участок смогут конфисковать по решению суда и продать на земельных торгах.

Кроме того, покупатель земельного участка должен подтвердить источники происхождения средств, за которые будет покупаться участок, иначе его продажа будет запрещена. Приобрести можно будет лишь частные участки. Земли сельхозназначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Законом определено, что сейчас иностранным гражданам и юридическим лицам запрещено покупать земли сельскохозяйственного назначения. Допуск иностранцев возможен только после проведения всеукраинского референдума.

Напомним, в конце мая Шмыгаль распорядился разработать документы для запуска рынка земли.