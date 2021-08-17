Повалены деревья и повреждены авто: ураган пронесся по Львову
Во Львове пронесся сильный ураган с дождем, который повалил деревья и электроопоры, а также повредил припаркованные авто
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городской совет Львова.
В городе обнаружено 27 поваленных деревьев – из них 9 по городу и 18 в парках. Также поломано 15 веток и было временное подтопление на ул. Ряшевская-Городоцкая", - говорится в сообщении.
По данным "Львовоблэнерго", в результате непогоды обесточены 43 линии электропередачи полностью и 7 частично, обесточены 123 населенных пункта полностью и 68 частично. Аварийно-восстановительные работы осуществляет 53 бригады.
Напомним, ранее в Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, в результате чего произошел деревопад и подтопило дома.
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